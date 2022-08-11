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Slovacko-Fenerbahçe

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Slovacko-Fenerbahçe

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile Fenerbahçe arasında yapılacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava ValentyHakemler: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic (Karadağ)Slovacko: ???????Nguyen,...

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile Fenerbahçe arasında yapılacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty

Hakemler: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic (Karadağ)

Slovacko: ???????Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Rossi, Arda Güler, Bruma, Serdar Dursun

AA / Murat Kaya - Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Karadağ Spor Haberler

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