Siyasi Partilerden Galatasaray'a Tebrik Mesajları

Siyasi partilerin genel başkanları, Spor Toto Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki maç kala, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Siyasi partilerin genel başkanları, Twitter hesaplarında Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı.

Siyasi partilerin genel başkanları, Spor Toto Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki maç kala, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Siyasi partilerin genel başkanları, Twitter hesaplarında Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı. Mesajlardan bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ı yürekten kutluyorum. Avrupa yolculuğunda ülkemize daha nice başarılar kazandırmasını diliyorum. Şampiyon Galatasaray.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve bu sezonla birlikte Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve tüm taraftarlarını tebrik ediyor; Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Süper Lig'imizde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı can-ı gönülden kutluyorum. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle Galatasaray camiasını tebrik ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutluyorum. Bu başarıya imza atan futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve cefakar taraftarları tebrik ediyorum.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023