Bayburt Özel İdare Spor, Beyaz Grup'ta mücadele edecek 2022-2023 sezonu TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Sporun da yer alacağı takımların grupları bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi. 2022-2023 sezonu TFF 2. Lig'de Bayburt Özel İdare Sporun da yer alacağı takımların grupları bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Bayburt Özel İdare Spor, yeni sezonda beyaz grupta mücadele edecek. 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takım yer alırken, müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak. Normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Bayburt Özel İdare Sporun'un rakipleri ise şöyle: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Nazilli Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Batman Petrol Spor A.Ş., Bayburt Özel İdare Spor, Bitexen Düzcespor, Bursaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, Menemenspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Somaspor, Şanlıurfaspor ve Tarsus İdman Yurdu Spor. - BAYBURT İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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