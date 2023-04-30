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Siyah-beyazlı taraftarlardan derbi coşkusu

Spor Haberleri

- Siyah-beyazlı taraftarlardan derbi coşkusu Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan galibiyeti tesislerinde coşkuyla kutlandı.

- Siyah-beyazlı taraftarlardan derbi coşkusu

İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan galibiyeti tesislerinde coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek derbi zaferini doyasıya kutladı. Takım otobüsünün gelmesiyle sevincin katlandığı gecede siyah-beyazlılar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş takımı da taraftarlarının sevincine ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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