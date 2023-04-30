Siyah-beyazlı taraftarlardan derbi coşkusu
Spor Haberleri
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan galibiyeti tesislerinde coşkuyla kutlandı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan galibiyeti tesislerinde coşkuyla kutlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek derbi zaferini doyasıya kutladı. Takım otobüsünün gelmesiyle sevincin katlandığı gecede siyah-beyazlılar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş takımı da taraftarlarının sevincine ortak oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor