Sivrihisar'da 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri' Renkli Görüntülere Sahne Oldu

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri' renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki uçaktan gün boyu atlayış sporcular, gökyüzünde süzülmenin keyfini çıkardı. Yaklaşık 50 yıldır paraşüt sporcusu olan Ömer Erdem (72), Halit Öner (71) ve Müjdat Süzen (73) de atlayış yapan sporcular arasında yer aldı. Ömer Erdem, paraşütle atlamanın kendileri için büyük bir tutku olduğunu söyledi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri' Türkiye'nin birçok farklı noktasından gelen 60 kadar paraşüt sporcusunu bir araya getirdi. Sporcular yaptıkları hazırlıkların ardından Antonov AN-2 ve Cessna 172 tipi uçaklarla 10 bin feet (3 bin metre) yükseğe çıkıp, kendilerini gökyüzüne bırakarak heyecan dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 50 yıldır paraşüt sporcusu olan Ömer Erdem (72), Halit Öner (71) ve Müjdat Süzen (73) de atlayış yapan sporcular arasında yer aldı.

Paraşüt sporcusu Ömer Erdem, paraşütün kendileri bir tutku olduğunu ve uçaktan atlayıp paraşütün açıldığı o ana büyük korku ve heyecan yaşadıklarını söyledi. Paraşütle atlayış yapamadıkları zamanlarda kendilerini çok eksik hissettiklerini belirten Erdem, 'Ben 51 yıllık paraşütçüyüm. Halit arkadaşım 55, Müjdat ise 57 yıllık paraşütçü. Biz bir insanoğlu uçaktan niye atlar' Diye soruyoruz kendimize. Hadi atladı, bir daha bir daha niye atlar? Bu soruların cevabını ben 51 yıldır bulamadım. Adrenali en fazla olan sporun bu olduğunu düşünüyorum. Siz bir masanın üzerinden atlarken çekinebilirsiniz, sandalyeyi basamak yapabilirsiniz. Şimdi, 10- 12 bin feet yüksekliğe çıkıyorsunuz buradan kendinizi atıyorsunuz. Bu pek akıl alacak bir iş değil ama inanılmaz korku ve heyecanı var. 'Korkmuyor musun" diye kendi çocuğum bile soruyor, bende diyorum ki cesaretim ondan birazcık fazla. Dolayısıyla onu yenebiliyorum. Bizde bu spor o kadar ciddi bir tutku ki, bunsuz yaşamak çok zordur. Benim en büyük korkum, yarın öbür gün yaşlanırsak, bu işi yapamayız diye korku basıyor bazen. En büyük isteğimiz ölene kadar atlamak ya da atlayıp ölmek. Yani bu çok güzel bir duygu. Her insanın mutlaka tatması gereken bir duygudur? dedi.

Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, iki gün sürecek olan atlayışların oldukça keyifli geçtiğini söyledi. Gökyüzünün rengarenk paraşütlerle şenlendiğini kaydeden Görenoğlu, 'İki gün olarak düzenleniyor bu etkinliğimiz. 7'den 70'e tüm katılımcılara açık. Atlayışlarımız gün boyu, ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Dileyen paraşütçülerimiz istediği kadar, sıraya geçip istediği kadar atlayış yapabiliyor. Şimdiye kadar 60 paraşütçümüz kayıt yaptırdı ve atlayışlarını gerçekleştirdiler. Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Gökyüzü, rengarenk paraşütlerle şenlendi. Aynı zamanda atlayışlarımız 3'lü gruplar halinde yapılıyor. Uçaklarımızdan bir tanesi Antonov AN-2. Bu uçak, dünyadaki en yaşlı çift kanatlı uçak. Paraşütçülerimiz için de aynı zamanda bir nostalji uçağı, çünkü bu uçakla daha önce birçok insan eğitim almış, atlayışlar yapmış. Antonov AN-2 uçaklar arasında, dünyada şu anda 'uçabilir durumda olan' tek uçak bizim havacılık merkezimizde ki Antonov AN-2. Paraşüt atlayışlarımız bu uçakla gerçekleşiyor. Aynı zamanda Cessna uçağımızla da atlayışlar yapılıyor. Bu şekilde keyifli, eğlenceli bir gün yaşıyoruz? şeklinde konuştu.

Atlayış yapan paraşüt sporcularından Hülya Erdem ise bir süre ara verdiği atlayışlarına yeniden başladığını söyledi. Atlayış yapmanın tarifi çok mümkün olmayacak şekilde kendisini mutlu ettiğini anlatan Erdem, 'Uzun bir aradan sonra tekrardan atlayışa başladım. Arkadaşımla birlikte 7 bin feet yüksekliğe çıktık. Çok güzeldi. Hala kendimi havada hissediyorum. Ayaklarım yerde değil hala. Bu sporu yapmayı düşünen gençlerimize de bir an önce başlamalarını tavsiye ederim' ifadelerini kullandı. Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki paraşüt etkinliği yarın sona erecek.