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Siverek'te Şampiyonluk Kutlamasında Gerginlik

Siverek'te Şampiyonluk Kutlamasında Gerginlik

Spor Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, bazı taraftarlar arasında kavga çıktı.

- Siverek'te şampiyonluk kutlamasında gerginlik

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, bazı taraftarlar arasında kavga çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde coşkuyla kutlandı. Kutlama esnasında bazı taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis taşkınlık çıkaran ve kavga eden kişilere biber gazı sıkarak müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfa Siverek kavga Spor Haberler

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