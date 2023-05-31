Siverek'te Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kavga çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutlarken bazı taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, bazı taraftarlar arasında kavga çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde coşkuyla kutlandı. Kutlama esnasında bazı taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis taşkınlık çıkaran ve kavga eden kişilere biber gazı sıkarak müdahale etti. - ŞANLIURFA

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023