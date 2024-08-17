Sivassporlu Uros Radakovic, Kayserispor maçında attığı gollerle skor üretti

Sivasspor'un 30 yaşındaki Sırp oyuncusu Uros Radakovic, Kayserispor maçında attığı gollerle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor'da Uros Radakovic, bu sezonki ilk gollerini Kayserispor karşısında attı. Maça ilk 11'de başlayan Sırp oyuncu, 17 ve 50. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Radakovic böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 2 maça da 11'de başlayan Radakovic, 180 dakika sahada kaldı. - SİVAS