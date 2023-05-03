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Sivassporlu taraftarlar stadyumun büyük bölümünü doldurdu

Sivassporlu taraftarlar stadyumun büyük bölümünü doldurdu

Spor Haberleri

DG Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.

DG Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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