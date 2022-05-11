Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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DG Sivassporlu taraftarlar, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösteriyor.
DG Sivassporlu taraftarlar, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösteriyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tribünlerin büyük kısmını doldurarak, sahada ısınma yapan takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / Spor