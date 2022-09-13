Sivassporlu Mustapha Yatabare'nin acı günü! Spor Haberleri DG Sivasspor'un deneyimli forvet oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi vefat etti. DG Sivasspor'un deneyimli forvet oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi vefat etti. Sivasspor'da Malili oyuncu Mustapha Yatabare'nin kardeşi hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi Fatou Yatabare'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustapha'nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Fatou Yatabare'ye Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mustapha Yatabare Sivasspor Spor Haberler

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