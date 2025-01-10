Sivassporlu Jan Bieganski'nin Ağabeyi Hayatını Kaybetti

Sivasspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Jan Bieganski, ağabeyini kaybetti. Kulüp, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Polonyalı futbolcu için taziye mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig kulübü Sivasspor acı bir haberle sarsıldı. 2024'ün yaz transfer döneminde Lechia Gdansk takımından transfer edilen Jan Bieganski'nin ağabeyinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jan Bieganski'nin abisi Aleksander Bieganski'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Jan Bieganski'nin acısını yürekten paylaşıyor, başta Bieganski ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS