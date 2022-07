Sivassporlu Isaac Cofie'nin hayali, takımıyla TFF Süper Kupa'yı kaldırmak Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, ilk resmi maçları olan TFF Süper Kupa karşılaşmasını kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Cofie, AA muhabirine, Sivasspor'da geçirdiği 3 sezon boyunca çok güzel başarılara imza attıklarını söyledi.

Sivasspor'a geldiği ilk günden beri çok güzel zaman geçirdiğini anlatan Cofie, "Şu an benim dördüncü sezonum. Yönetimimiz ve hocamız, geride kalan sezonlarda benden çok memnun kaldılar ama yeni sezon yeni bir mücadele, yeni bir meydan okuma, yeni bir savaştır. Bu sezon neler olacağını zamanla göreceğiz." şeklinde konuştu.

Cofie, Sivasspor'un başarılı bir takım olduğunu vurgulayarak, "Geçmiş 3 sezona baktığımızda çok başarılıydık. İlk sezonumuzda şampiyonluğa oynadık ve şampiyonluğu elimizden kaçırdık diyebilirim. Sonraki sezonda Konferans Ligi'nin play-off etabına kaldık. İlk sezonda direkt UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmıştık. Bu sezon da Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu kupa çok önemliydi. Özellikle bunu Sivas taraftarı ve Sivas şehrinin insanları için kazandık. Bu sezon tekrar UEFA Avrupa Ligi grupları için play-off oynayacağız. Bütün bunlar büyük başarılar. Çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok büyük hedeflerimiz var"

Sivasspor'un ve kendisinin yeni sezon beklentileri hakkında değerlendirmede bulunan Cofie, şunları söyledi:

"Çok büyük hedeflerimiz var. Yine iyi bir sezon geçirme ümidiyle yola çıktık. Kampa baktığımızda çok iyi çalışıyoruz. Altyapıdan birçok genç ve ümit vadeden arkadaşımız var. Tabii ki milli takımlarına giden oyunlarımız nedeniyle eksiklerimiz var ama onlar da döndüğünde çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Kamplarımız çok zorlu. Aynı zamanda da çok keyif alıyor, iyi çalışıyoruz. Şu an ilk hedefimiz TFF Süper Kupa. Çünkü oynayacağımız ilk resmi maçımız o olacak. Süper Kupa'ya odaklanıp, o maçı da inşallah kazanıp, sonra diğer maçlara bakacağız."

Ganalı futbolcu, amaçlarının üst sıraları zorlamak olduğunu vurgulayarak, "Belki ilk 3, belki ilk 4, belki de ilk 6 olur ama burada maç maç düşünmek önemli. Her maçın ayrı bir önemi var. Böyle baktığınızda daha güzel işler yapabiliyorsunuz. Şu an hedef vermek için çok erken. Önemli olan her bir maça hak ettiği değeri vermek. O maçları kazanmak için mücadele etmek. Ligi belki de daha yüksek bir sırada bitireceğiz. Bunu şimdiden bilemeyiz." diye konuştu.

Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay'a da övgüde bulunan Cofie, "Rıza Çalımbay mükemmel bir hoca. Oyuncularından mümkün olan en yüksek performansı alabiliyor. Bu onun en büyük imzasıdır diyebiliriz." ifadelerini kullandı.