Sivassporlu futbolcular, Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi - Haberler

Sivassporlu futbolcular, Türkiye Kupası zaferini değerlendirdi

Ali Şaşal Vural: Tarifi olmayan bir şey

Çiftçi, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmalarıyla alakalı, "İki senedir Avrupa'ya gidiyorduk ve hiçbir Anadolu takımı 2 sene üst üste Avrupa kupalarına katılamadı. Sivasspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.