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Sivassporlu futbolcular maça polis kıyafetiyle çıktı

Sivassporlu futbolcular maça polis kıyafetiyle çıktı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Başakşehir maçında kırmızı-beyazlı takım sahaya polis üniformalarıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor- Başakşehir maçında kırmızı-beyazlı takım sahaya polis üniformalarıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Kırmızı-beyazlı takımda futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniformalarıyla çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü. Yiğidolar'ın bu davranışı sosyal medyada büyük etkileşim topladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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