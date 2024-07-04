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Sivassporlu Futbolcular Antrenman Sonrası 'Erik Dalı' Oynadı

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Sivassporlu futbolcular, bugün yapılan antrenman sonrası 'Erik dalı' oyunu oynadı. Renkli görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sivassporlu futbolcular bugün yapılan antrenman sonrası 'Erik dalı' oynadı. O anlar, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrası renkli görüntüler yaşandı. Yerli ve yabancı futbolcular ile teknik heyet 'Erik dalı' müziğini açarak karşılıklı oynadılar.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük etkileşim aldı. Paylaşıma "Yiğidolarda keyifler yerinde" notu da eklendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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