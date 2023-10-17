Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor ile eşleşti

Sivasspor Asbaşkanı Ömer Yaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor ile eşleştiklerini ve bu yıl da kupaya talip olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda ile Artvin Hopaspor eşleşen Sivasspor'da Asbaşkan Ömer Yaman, iki yıl önce kazandıkları Türkiye Kupası'na bu yıl da talip olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekiminde TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor ile eşleşen Sivasspor'da Asbaşkan Ömer Yaman, eşleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Yaman, "Artvin Hopaspor'la eşleşmemiz oldu. İki taraf için de hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Servet hocayla berber gayet güzel bir sezon geçiriyoruz. Daha iyi günler de bizi bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı iki yıl önce kazanmıştık. İnşallah bu sene de talibiz diyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL