Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediye'yi mağlup etti
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında Arnavutköy Belediye'yi 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Maçta atılan goller ve önemli anlar yaşandı.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediye'yi 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahasının sol çaprazında girdiği ikili mücadele sonrası topu kazanan Keita, meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye gönderdi. Top kale direğinin hemen üstünden dışarı çıktı.
12. dakikada Abdülkadir Parmak'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahası içerisinde bulunan Appindangoye'nın kafa vuruşunda Kaleci Cantuğ Temel meşin yuvarlağı son anda çeldi.
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkadir Parmak ceza sahası içerisine hareketlendi. İsmail Tarım'ın ceza sahası içindeki müdahalesi ile Abdülkadir Parmak yerde kaldı. Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada Hakan Arslan'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Cantuğ Temel'in kapattığı sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Murat Paluli'nin pası sonrası ceza sahası yayının hemen önünde topu alan Ahmet Musa'nın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cantuğ Temel'in üzerinden geçerek ağlara gitti. 2-0
45. dakikada İrfan Akgün'ün savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Harun Özcan, meşin yuvarlığı kalecinin ayaklarının arasından ağlara gönderdi. 2-1
46. dakikada ceza sahası sol tarafında topu kaleciye göndermek isteyen Appindangoye'nin pası kısa kaldı. Topa sahip olduktan sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Harun Özcan'ın vuruşunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Gökay pasını ceza sahası içerisinde bulunan Hakan Arslan'a gönderdi. Hakan Arslan'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı çelse de kaleye yönelen top direkten döndü.
Hakemler: Alpaslan Şen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler
Sivasspor : Erhan Erentürk, Aaron Appindangoye, Abdulkadir Parmak, Kader Keita (N'jie dk. 74), Ahmed Musa (Manay dk. 74), Roman Kvet, Hakan Arslan, Achielleas Poungouras, Ziya Erdal, Eren Kaya (Emre Gökay dk. 46), Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş, Erkul Küçük (Ahmet Arda Tuzcu dk. 73), Ufuk Özcan, Harun Özcan, İrfan Akgün (Talha Bulut dk. 83), Kerem Kılıç (Abdullah Çelik dk. 64), Ahmet Turan Akyüz, Sirac Susancak (Metincan Cici dk. 73), Mustafa Diler Mehmet Aslan dk. 73), İsmail Tarım
Teknik Direktör: Nihat Balan
Goller: Hakan Arslan (dk. 19), Ahmet Musa (dk. 25) Sivasspor, Harun Özcan (dk.45) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Ufuk Özcan, İsmail Tarım (Arnavutköy Belediyespor), Appindangoye (Sivasspor) - SİVAS