Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası için Ankara'ya hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, 18 Aralık Çarşamba günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve çift kale maçla tamamlandı.
Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, çift kale maçla tamamlandı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gidecek.
Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.