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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçına hazır

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın Ankara Keçiörengücü ile evinde karşılaşacak Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın Ankara Keçiörengücü ile evinde karşılaşacak Sivasspor yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü yarın saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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