Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman dar alan oyun ve pas çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü 18 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS