Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı için hazır
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Spor