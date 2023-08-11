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Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Poungouras, imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, 27 yaşındaki Poungouras ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunan futbolcu, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola PAOK altyapısında başlayan Poungouras, PAE Veria ve Arka Gdynia formasını da giydi. Sporcu son olarak Panathinaikos'ta görev yaptı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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