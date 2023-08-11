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Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı transfer etti

Spor Haberleri

Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı kadrosuna kattı. Poungouras, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki stoper Achilleas Poungouras'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Yunan stoper kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Başkan vekili Bahattin Eken yer aldı.

13 Aralık 1995'te Thessaloniki'de dünyaya gelen Achilleas Poungouras, futbola PAOK alt yapısında başladı. Ardından PAE Veria ve Arka Gdynia formasını giyen sporcu, son olarak Panathinaikos'ta görev yaptı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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