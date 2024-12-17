Sivasspor, Yüksek Hızlı Trenle Ankara'ya Ulaştı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, yüksek hızlı trenle başkente ulaştı. Kulüp Başkanı Bahattin Eken de takımla birlikte Ankara'ya gitti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, yüksek hızlı trenle Ankara'ya ulaştı.
Sivasspor, bugün sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle birlikte yüksek hızlı trenle başkente geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Kulüp Başkanı Bahattin Eken de takımla birlikte Ankara'ya geldi.
Ankara Keçiörengücü ile Sivasspor, yarın saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS