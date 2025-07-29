Sivasspor Yönetimi Vali Şimşek'i Ziyaret Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Karagöl, Sivasspor'a bugüne kadar göstermiş olduğu yakın ilgi, destek ve katkılardan dolayı Vali Şimşek'e teşekkür etti.

Karagöl, yeni dönemde kulüp olarak Sivas halkıyla bütünleşen, mücadeleci ve hedef odaklı bir yapıyla Süper Lig yolculuğuna kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Vali Şimşek ise Sivasspor'un Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Vefa sezonu" olarak adlandırılan bu dönemde kırmızı-beyazlı ekibin yeniden Süper Lig'e yükseleceğine olan inancını dile getirerek, yeni yönetime başarılar diledi.

Ziyarette, takımın mevcut durumu, yeni sezon hazırlıkları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Başkan Vekili Burak Özçoban, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı, Asbaşkanlar Nurettin Yıldırım, Ahmet Fatih Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri Yunus Ozan Yıldırım, Fahrettin Coşkun, Gürkan Sönmez ile sayman Buğra Güvendi de yer aldı.