Sivasspor, yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıktı
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor ile karşılaştı. Yeni teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki ilk maçına çıkan Sivasspor, sahasında mücadele etti.
Sivasspor, yeni teknik direktörü Servet Çetin yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor ile Samsunspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sivas ekibi, yeni teknik direktörü Servet Çetin yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevinden ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı takımın başına geçen Çetin, ilk sınavını sahasında verdi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor