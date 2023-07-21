Sivasspor yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, ayak tenisi ve duran top taktikleri üzerinde çalıştı. Sivasspor, yarın Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile hazırlık maçı yapacak.