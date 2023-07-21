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Sivasspor yeni sezona iddialı hazırlanıyor

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Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, ayak tenisi ve duran top taktikleri üzerinde çalıştı. Sivasspor, yarın Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile hazırlık maçı yapacak.

- Sivasspor yeni sezona iddialı hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarına kampın 5. gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ayak tenisi oynayan Yiğidolar, son bölümde ise duran top taktikleri üzerinde çalıştı.

Sivasspor yarın kamptaki ikinci hazırlık maçında saat 17.00'de Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Servet Çetin Azerbaycan Sivasspor Spor Haberler

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