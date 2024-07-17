Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde 2. etap Erzurum kampının 3. gününde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, çıkış koşuları ve durun top organizasyonları üzerinde çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. - SİVAS