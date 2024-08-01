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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, çeşitli oyun ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından dar alan oyun, koordinasyon ve çıkış ile dripling yapan Yiğidolar, son bölümde ise 6'ya 6 taktik oyun oynadı.

Kırmızı-beyazlılar yarın basına ve taraftara kapalı olarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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