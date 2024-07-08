Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma, aerobik koşular ve top tekniği çalışması yaptı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 8. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ile başladı. Ardından aerobik koşular yapan Yiğidolar, top tekniği çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS