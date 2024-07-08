Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı beyazlıların, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kampın 8. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından kuvvet çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS