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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma çalışmaları, esneklik çalışmaları, core idmanı ve turnuva maçı yaptı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kampın 7. gününde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından roller ile esneklik çalışmaları yapan Yiğidolar, core idmanı ve turnuva maç ile günü tamamladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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