Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kampın 7. gününde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından roller ile esneklik çalışmaları yapan Yiğidolar, core idmanı ve turnuva maç ile günü tamamladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS