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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 5. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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