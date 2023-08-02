Üye Girişi
Haberler

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title