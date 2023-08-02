Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti.
Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor