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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek. Bad Blumau Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, 26 Temmuz Salı günü Sivas'a dönecek.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Rıza Çalımbay Avusturya Sivasspor Spor Haberler

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