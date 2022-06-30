Sivasspor yeni sezon öncesi güç depoluyor

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 2'nci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor