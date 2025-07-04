Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sezon hazırlıklarının beşinci gününde fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Daha sonra sahaya çıkarak teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının beşinci gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalıştı.

Ardından sahaya çıkan futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.