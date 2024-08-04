Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bir grup günü dinlenerek veya tedavi olarak geçirirken, bir grup ise Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS