Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyonlu koşu ve dar alan oyunu ile tamamlandı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyonlu koşu ile başladı. Antrenman dar alan oyun ile sona erdi.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS