Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve aerobik koşu yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 11. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve aerobik koşu yaptı.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.