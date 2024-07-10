Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah yapılan kuvvet antrenmanıyla çalışmalara devam eden takım, akşam yapacağı ikinci idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman kuvvet çalışmasının ardından, topla yapılan çalışmalarla devam etti. Antrenmanın bazı bölümünde futbolcuların askeri kıyafet giydiği görüldü.

Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title