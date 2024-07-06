Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yapılan idmana yeni transfer Uros Radakovic de katıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 6. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar dar alan oyun, kenar orta şut çalışması ve koşu ile günü tamamladı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Uros Radakovic de antrenmanda yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS