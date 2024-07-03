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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 3. gününde Sivas'ta akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 6'a 3 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise üç grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 3. gününde Sivas'ta akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 6'a 3 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise üç grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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