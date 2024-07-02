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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgi Sivasspor Tesisleri'nde kırmızı-beyazlı takım, kuvvet adaptasyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni transfer Alex Pritchard da idmanda yer aldı. Sivasspor, akşam yapacağı ikinci çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgi Sivasspor Tesisleri'nde kırmızı-beyazlı takım, günün ilk antrenmanında kuvvet adaptasyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard da idmanda yer aldı.

Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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