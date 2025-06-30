Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, " Sivas'ı layık olduğu noktaya getireceğiz' dedi.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde bugün yaptığı çalışma ile başladı. Taraftara ve basına açık olarak gerçekleştirilen ilk çalışmaya izinli oyuncular katılmadı. Bazı oyuncuların birkaç gün içerisinde takıma katılacağı bildirildi. Antrenmanı takip için gelen taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

Antrenman öncesinde yeni sezon hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kongrenin geç olmasından dolayı ve sezon başlangıcına yakın bir tarih olması sebebiyle dönüş programlarında aksaklık yaşandığını belirtti. Korkmaz, "Birkaç gün içerisinde 3-4 Haziran gibi tam kadroyla çalışmalara başlayacağız. İzinli ve sakat oyuncuların dönmesini bekliyoruz. Sivasspor kulüp tarihinde büyük başarılara imza atmış bir takım. Sivasspor, Anadolu'da Türk futbolunda kulüpleri sayarsak ilk 10 içerisinde her zaman sayacağımız bir kulüp. Ne yazık ki bir alt lige düşmek durumunda kaldı. Bu tür felaketler bir yerde de aslında insanlara, kulüplere ne olduğunu hatırlatır. Sivas bütün futbol kamuoyuyla, şehriyle, şehrin dışına çıkan dinamikleriyle ne olduğunu hatırladı" diye konuştu.

Sahaya ayak bastıktan sonra tüm sorunların ve dertlerin geride kaldığını ifade eden Korkmaz, "Sivas'ı layık olduğu noktaya en kısa zamanda getirmek için elimizden geleni yapacağız. Futbolda bazen top sever sizi, bazen sevmez ama sahaya baktığınız zaman farklı bir oyun karakteri olan ve insanların izlerken gurur duyduğu bir takım olacağına şimdiden söz veriyorum" dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer planları hakkında da bilgiler veren Korkmaz, "Takımın büyük kısmı geri geleceği için çalışmaya başlayacağız. Belki kamp içerisindeyken, bizle çalışırken ayrılan oyuncular olacak, yerlerine oyuncular gelecek. Bu yüzden çalışma motivasyonunu hem de takım bütünlüğünü korumak açısından mevkisel olarak söylemeyelim. Kırmızı-beyazlı ekibe hizmet eden oyuncularla çalışacağız. Sivasspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve marka olduğunu hisseden oyuncuların takımda kalacak" ifadelerini kullandı.

Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine Korkmaz "Rey Manaj'ın oyuncu kalitesiyle ilgili görüşlerimi daha önce bildirmiştim, tekrar bunu yorumlamaya gerek yok. Fakat en iyi oyuncu bana göre sahada olan oyuncudur. Sahaya gelip antrenman yapan, şehrin, kulübün geleneklerine, tarihine saygısı olan her oyuncu eşittir. Bireysel olarak burada çalışmaya başlayan, onlar orada antrenman yaparken bireysel gitmeyeceğiz. Bu şehre Roberto Carlos ve Robinho geldi. Umarım bu kötü günleri arkada bırakacağız, daha büyük markalarda gelecek. O yüzden önemli olan kişiler değil, Sivasspor'dur. Bu felsefeyi oturtmamız lazım. Bu anlamda da hep beraber hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.