Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Korkmaz, takımın eksik futbolcularla ilk antrenmanı gerçekleştirdiğini ve tam kadro ile çalışmalara kısa süre içinde geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, ilk antrenmanı bazı eksik futbolcularla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kongrenin sezon başlangıcına yakın bir tarih olması sebebiyle dönüş programlarında, sakatlıktan dönen oyuncuların tedavi programlarında bir takım aksaklıklar olduğunu belirten Korkmaz, "Birkaç gün içerisinde 3-4 Haziran gibi tam kadroyla çalışmalara başlayacağız. İzinli ve sakat oyuncuların dönmesini bekliyoruz." dedi.

Sivasspor'un kulüp tarihinde büyük başarılara imza atan bir takım olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

" Sivasspor, Anadolu'da Türk futbolunda kulüpleri sayarsak ilk 10 içerisinde her zaman sayacağımız bir kulüp. Ne yazık ki bir alt lige düşmek durumunda kaldı. Bu tür felaketler bir yerde de aslında insanlara, kulüplere ne olduğunu hatırlatır. Sivas bütün futbol kamuoyuyla, şehriyle, şehrin dışına çıkan dinamikleriyle ne olduğunu hatırladı. Sivas'ı layık olduğu noktaya en kısa zamanda getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sahaya baktığınız zaman farklı bir oyun karakteri olan ve insanların izlerken gurur duyduğu bir takım olacağına şimdiden söz veriyorum."

Transfer çalışmaları

Sivasspor Kulübünün çok büyük bir kulüp olduğunu hisseden oyuncuların takımda kalacağını anlatan Korkmaz, kırmızı-beyazlı ekibe hizmet eden oyuncularla çalışacaklarını ifade etti.

Transfer konusunda mevkileri belirlediklerine değinen Korkmaz, "Takımın büyük kısmı geri geleceği için çalışmaya başlayacağız. Belki kamp içerisindeyken, bizle çalışırken ayrılan oyuncular olacak, yerlerine oyuncular gelecek. Bu yüzden çalışma motivasyonunu hem de takım bütünlüğünü korumak açısından mevkisel olarak söylemeyelim." diye konuştu.

"En iyi oyuncu bana göre sahada olan oyuncudur"

Golcü oyuncu Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine Korkmaz, şunları söyledi:

"Rey Manaj'ın oyuncu kalitesiyle ilgili görüşlerimi daha önce bildirmiştim, tekrar bunu yorumlamaya gerek yok. Fakat en iyi oyuncu bana göre sahada olan oyuncudur. Sahaya gelip antrenman yapan, şehrin, kulübün geleneklerine, tarihine saygısı olan her oyuncu eşittir. Bu şehre Roberto Carlos ve Robinho geldi. Umarım bu kötü günleri arkada bırakacağız, daha büyük markalarda gelecek. O yüzden önemli olan kişiler değil, Sivasspor'dur. Bu felsefeyi oturtmamız lazım, bu anlamda da hep beraber hareket etmemiz gerekiyor."

Antrenman

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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