Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Graz kentine bağlı Stegersbach kasabasında kamp yapan kırmızılı-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek. Sivasspor, Avusturya kampında 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah ile hazırlık maçı yapacak. AA / Ercan Çakar - Spor Rıza Çalımbay Avusturya Sivasspor Spor Haberler

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