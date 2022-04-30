Sivasspor yarın ligde Galatasaray'a konuk olacak - Haberler

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Sivasspor yarın ligde Galatasaray'a konuk olacak

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor yarın ligde Galatasaray'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 45 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 47 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Nef, Spor, Haberler

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